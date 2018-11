Il Monte di Grazia di Tramonti ricorda Rog

ilnapolista

(Di venerdì 9 novembre 2018) Arrivò nell’agosto 2016 È nato a Varaždin il giovane Marko Rog, all’estremo nord-est della Croazia, appena più in qua del confine con l’Ungheria. È cresciuto calcisticamente nella locale squadra Nogometni Klub, poi un passaggio al RNK Spalato e quindi, appena ventenne, nel 2015 passa alla Dinamo Zagabria dove in un anno fa bottino pieno: vince il campionato e la coppa nazionale, così il suo nome passa di bocca in bocca e comincia a girare tra gli addetti ai lavori che lo vedono tra i giovani più promettenti del momento. Arriva a Napoli nell’agosto del 2016, ce ne innamoriamo subito un po’ tutti, “è forte il ragazzino!”, ha potenza, eleganza e tecnica sopraffina ma ad accorgersene sono anzitutto le femmine, per questa sua bella faccia d’angelo pulita da bravo ragazzo che pare mettere tutti d’accordo, mamme e papà che farebbero a gara ad accompagnare le figlie fuori al cinema dove ...