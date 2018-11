Il Monde fa un' inchiesta sull' azionista del Monde

ilfoglio

: Il Monde ha spiegato chi è il suo nuovo azionista, Daniel Kretinsky, raccontando con un'inchiesta le origini della… - ilfoglio_it : Il Monde ha spiegato chi è il suo nuovo azionista, Daniel Kretinsky, raccontando con un'inchiesta le origini della… - stealoia : RT @anaisginori: Come difendere la propria indipendenza: Le Monde pubblica una lunga inchiesta sul magnate ceco Kretinsky diventato a sorpr… - anaisginori : Come difendere la propria indipendenza: Le Monde pubblica una lunga inchiesta sul magnate ceco Kretinsky diventato… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Daniel Kretinsky è diventatodel, ha acquisito il 49 per cento delle quote di Mathieu Pigasse. Nel mondo dei media francesi era già entrato all'inizio dell’anno quando aveva investito in Elle, Télé 7 Jours e Marianne. Il suo ingresso nella scena parigina non era stato accolto in mani