Il ministro Giulia Grillo è diventata mamma E' nato il figlio Andrea

Il ministro Giulia Grillo è diventata mamma : Fiocco azzurro per il ministro della Salute Giulia Grillo, è diventata mamma: una nota del dicastero riferisce della nascita di un maschietto, ieri sera a Roma. Il ministro e il suo compagno Gianluca ringraziano la ginecologa Lucia Masini e tutta l’équipe di ginecologi, anestesisti, ostetriche e neonatologi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs-Università Cattolica. L'articolo Il ministro Giulia Grillo è ...

È nato il figlio del ministro Giulia Grillo. E non si chiama Beppe : Fiocco azzurro nel Governo gialloverde. Il ministro della Salute del M5S Giulia Grillo ha dato alla luce un bambino, di nome Andrea. Questa mattina alla buvette di Montecitorio alcuni deputati hanno brindato alla nascita del bebè.Il ministro e il suo compagno Gianluca ringraziano la ginecologa Lucia Masini e tutta l'èquipe di ginecologi, anestesisti, ostetriche e neonatologi della fondazione policlinico universitario Agostino ...

Autismo - Grillo contro Grillo. Il ministro Giulia : 'Da vicino nessuno è normale' : Dopo le battute sulla sindrome di Asperger e sull'Autismo, Grillo batte un colpo. Ma non è Beppe, l'autore delle frasi che hanno provocato tante polemiche, bensì Giulia, ministro in quota M5S della ...

TV - Rai3 : a FuoriTg ospite il ministro della Salute Giulia Grillo : Un paziente su due denuncia liste d’attesa infinite nella Sanità. Sono più di undici milioni gli italiani sfiduciati che addirittura rinunciano a curarsi. Proprio per far fronte a questi disagi il ministero della Salute sta lavorando a un piano di intervento. Intanto ha già lanciato in via sperimentale un servizio telefonico, il 1500, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. Emergenza liste d’attesa sarà il tema che FuoriTg ...

ministro Giulia Bongiorno : 'Troveremo le risorse per il contratto statali' : Ministro Giulia Bongiorno, sulla pace fiscale il governo è arrivato a un passo dalla crisi. Oggi è previsto un consiglio dei ministri. Troverete una soluzione? 'Certo. Matteo Salvini ha detto che è ...

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo : «Siamo per l’obbligo intelligente. Sicuramente per il morbillo» : LE BUFALE - I Vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei Vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I Vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I Vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...