Il ministro della Salute Giulia Grillo è diventata mamma

Avvocato - politico e uomo d'affari fallito? Trump lo fa ministro della Giustizia : NEW YORK - È il nuovo uomo forte di Donald Trump al ministero della Giustizia. uomo forte per davvero: Matthew Whitaker ama farsi ritrarre in pose da culturista, mentre solleva considerevoli pesi ...

Trump liquida Sessions. Ecco perché quello del ministro della Giustizia era un addio annunciato : "Caro mister president, su tua richiesta rassegno le mie dimissioni". Così inizia la lettera del segretario alla Giustizia Jeff Sessions, messo alla porta il giorno dopo le elezioni di metà mendato. La sua uscita di scena non è una sorpresa totale visto che Trump non gli ha mai perdonato il fatto di

Elisa Isoardi ufficializza la fine della relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Leggi le sue parole : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. Con una frase di Gio Evan, ormai il suo autore di riferimento, che accompagna una foto privatissima (possiamo... L'articolo Elisa Isoardi ufficializza la fine della relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il ministro della Scienza del nuovo governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Il giudice dello scandalo Petrobras - e che incarcerò Lula - sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile : Il neo-eletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro, noto per le sue idee di estrema destra, ha scelto come ministro della Giustizia il giudice Sérgio Moro, conosciuto per la sua inchiesta Operação Lava Jato. L’indagine, iniziata nel 2014, ha fatto emergere The post Il giudice dello scandalo Petrobras, e che incarcerò Lula, sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile appeared first on Il Post.

