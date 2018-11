Il ministro Bongiorno dice che è stato disinnescato l' effetto bomba atomica

La Bongiorno corregge la Latella : "Sono ministro - non ministra" : "Benvenuta alla ministra della pubblica amministrazione". Maria Latella ha accolto così Giulia Bongiorno, ospite oggi de L'intervista, la rubrica settimanale che la giornalista tiene su SkyTg24 e in cui intervista esponenti politici sui temi di attualità"No, no sono ministro", l'ha bacchettata però la Bongiorno interrompendola, "È molto combattuto, ma essendo chiamata avvocato nella professione credo che i ruoli non vadano al maschile o al ...

ministro Giulia Bongiorno : 'Troveremo le risorse per il contratto statali' : Ministro Giulia Bongiorno, sulla pace fiscale il governo è arrivato a un passo dalla crisi. Oggi è previsto un consiglio dei ministri. Troverete una soluzione? 'Certo. Matteo Salvini ha detto che è ...

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

Statali - l’annuncio del ministro Bongiorno : “Arrivano le nuove assunzioni” : Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che sono in arrivo le nuove assunzioni previste per i dipendenti Statali. Il piano di assunzioni inizierà il prossimo anno tramite nuovi concorsi con regole diverse che il ministero metterà a punto. Ecco quando saranno i concorsi, chi riguarderanno e come funzioneranno.Continua a leggere

Bongiorno : chi è in casa giusto che spari per difesa | Il ministro Bonafede stoppa Salvini : competenza mia : La ministra leghista sostiene che "chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze". Ma arriva l'alt del Guardasigilli che ricorda come riformare la legge sia competenza del suo dicastero.

DICIOTTI - NUOVI REATI CONTRO SALVINI : “MA RIFAREI TUTTO”/ ministro Bongiorno : “accuse deboli - lui vittima” : Matteo SALVINI indagato sul caso DICIOTTI: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:00:00 GMT)