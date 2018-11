Il meteo dell' economia segna bufera sull' Italia | Ora è come la Turchia

Allerta meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia : avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, favorirà l’apporto di flussi più umidi ed instabili sulle nostre regioni nord-occidentali, determinando, dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della piena del Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

'Io - cacciato dalla Juve per un sms alla compagna di Bettega'. Il racconto della 'meteora' Pericard : Vincent Pericard è un ex calciatore francese che, fra il 2000 e il 2002, ha vestito la maglia della Juventus . Un'esperienza non indimenticabile la sua in bianconero, dove ha totalizzato appena una ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Maltempo - mercoledì da allerta meteo : il nuovo bollettino della protezione civile : Sulla base delle ultime previsioni meteo disponibili il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di...

Rete meteo Amatori al Festival della meteorologia 2018 : Rete Meteo Amatori parteciperà anche quest’anno al Festival della Meteorologia, giunto alla quarta edizione, che si terrà come sempre a Rovereto, Trento, nelle giornate del 16, 17 e 18 Novembre 2018. Il Tema di quest’anno, è stato riassunto nella domanda “A chi serve la Meteorologia?…” Il Festival permetterà ai cittadini di incontrare i protagonisti della ricerca nel campo della Meteorologia, a livello nazionale e internazionale, ...

Astronomia - stelle cadenti : è il picco delle Tauridi - le meteore originate dai resti della cometa Encke : Nuovo appuntamento astronomico nel cielo di novembre: in questi giorni abbiamo l’opportunità di osservare lo sciame meteorico delle Tauridi. Il radiante, come comprensibile dal nome dello sciame, proviene dalla costellazione del Toro ed è generato dal passaggio attraverso i residui della disintegrazione cometa Encke. Le meteore, delle dimensioni di sassi o poco più, si disintegreranno attraversando la nostra atmosfera alla velocità di 30 ...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile per i prossimi giorni : Martedì 6 Novembre criticità “Gialla” in 10 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica favorisce una nuova fase di maltempo sulle Regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ...

Allerta meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali in arrivo - atteso il transito della piena del Po : “Per il pomeriggio odierno sono previste precipitazioni moderate o localmente forti sui settori alpini e prealpini settentrionali ed occidentali mentre, sul resto della regione, i fenomeni precipitativi saranno deboli sparsi“: lo riporta in una nota Arpa Piemonte, che ha emesso l’Allerta Meteo codice “giallo”. “La quota neve sarà in temporaneo rialzo sui 2200-2300 m. Domani l’arrivo di aria fredda in quota ...

Allerta meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 5 novembre per allerta meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Allerta meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po atteso per domani : “Nella notte tra domenica 4 e lunedi 5 novembre sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco piu’ probabili a ridosso del Po. Nella notte successiva, tra lunedi 5 e martedi 6 novembre, le precipitazioni temporalesche potranno interessare i rilievi appenninici centro-occidentali. Ventilazione sostenuta da est lungo la costa con mare mosso nella giornata di lunedi 5 novembre, che in combinazione con un livello del mare ...

Allerta meteo - ciclone al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Domenica 4 Novembre - allarme arancione in 6 Regioni : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni Meteo sulle Regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani ...

Allerta meteo Sardegna - condizioni in peggioramento : criticità arancione in gran parte dell’Isola : Peggiorano le condizioni Meteo in Sardegna, dove la protezione civile regionale in tarda mattinata ha diffuso preallarme di livello arancione (criticita’ moderata) per rischio idrogeologico esteso a tutta la parte meridionale e orientale dell’isola, inclusa l’intera Gallura. L’Allerta e’ previsto dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domenica. L'articolo Allerta Meteo Sardegna, condizioni in peggioramento: ...