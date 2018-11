Il medico senza borsa premiato a Chicago | «La mia vita cambiata da una mail»

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico scomparso : ancora senza esito, per la quarta notte consecutiva, le ricerche di Giuseppe Liotta, medico pediatra di 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). La zona di Ficuzza, dove è stata ritrovata la sua auto, chiusa a chiave, viene battuta palmo a palmo, giorno e notte. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai vigili del fuoco, presenti con unità cinofile e il nucleo Soccorso Alpino Fluviale, insieme a ...

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Turista di 14 anni morta a Chiavenna : «Ambulanze senza medico a bordo» : Uccisa a soli 14 anni da un arresto cardiaco, che l'ha colta a un centinaio di metri dall'ospedale di Chiavenna. La tempestività dei soccorsi potrebbe essere stata vanificata dall'arrivo di un medico ...

Sanità : Pd - con pensionamenti a quota 100 molti veneti senza medico di base : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “In Veneto abbiamo già una situazione emergenziale per quanto riguarda personale medico e pensionamenti, che si aggraverà nei prossimi anni. Con ‘quota 100’ sarebbe un vero e proprio disastro, ben peggio della riforma Fornero”. È quanto dichiarano in una nota congiunta

Cosenza - il video del medico che pulisce le seppie (e le mangia) nel bagno dell’ospedale. Le risate con chi lo filma : licenziato : Puliva le seppie in un lavandino dell’ospedale di Praia a Mare non disdegnando di dare “qualche morso nel corso di tale attività”. La descrizione del video la fornisce la stessa Asp che ha licenziato il medico-ristoratore. “L’Azienda – è scritto in una nota – comunica che ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte”. La vicenda è scoppiata nei giorni scorsi quando ...

Cosenza - medico puliva le seppie in ospedale (e le mangiava) : licenziato : Era stato immortalato da diversi video mentre, durante l’orario di lavoro, puliva le seppie in un lavandino del bagno dell’ospedale di Praia a mare. Due settimane dopo l’inizio del caso del “medico-ristoratore”, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha deciso di licenziarlo. L’affaire era scoppiato a fine agosto, quando l’editore del quotidiano locale Il Meridione ha diffuso la notizia del ...