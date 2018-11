Il Maestro di Hollywood che non ha mai voluto lasciare Roma 

agi

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il mondo della musica e quello del cinema festeggiano, il 10 novembre, i 90 anni del più amato compositore di musiche per il cinema, Ennio Morricone. Sarà un tributo all'artista che in settant’anni di carriera ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 milioni di dischi e vinto due Oscar (uno alla carriera e l'altro per ‘Hateful Eight’ di Quentin Tarantino nel 2016), tre Grammy, quattro Golden Globe, un Leone d’Oro alla carriera, cinque Bafta tra il 1979 e il 1992, 10 David di Donatello, 11 Nastro d'Argento, due European Film Awards e un Polar Music Prize. L’arte di perfezionarsi Una carriera, quella del compositore romano, sempre all'insegna del continuo perfezionamento: "Non credo di essere un narcisista e ritengo che il successo sia un evento provvisorio ed è duro, molto duro, confermarlo nel tempo", ...