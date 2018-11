Il Maestro di Hollywood che non ha mai voluto lasciare Roma : Il mondo della musica e quello del cinema festeggiano, il 10 novembre, i 90 anni del più amato compositore di musiche per il cinema, Ennio Morricone. Sarà un tributo all'artista che in settant’anni di carriera ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 milioni di dischi e vinto due Oscar (uno alla carriera e l'altro per ‘Hateful Eight’ di Quentin Tarantino nel 2016), tre Grammy, quattro Golden Globe, un ...