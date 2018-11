Il Liceo Scientifico B Rosetti torna in vetta alle scuole superiori della

Eduscopio 2018 : Liceo Scientifico Ancina di Fossano di nuovo tra i migliori d'Italia : Risultati che rilanciano il valore dello studio liceale, in crescita di iscritti negli ultimi anni in tutta Italia come percorso che prepara adeguatamente alle scelte universitarie e al mondo del ...

"C'è vita nell'universo?" L'esperto lo spiega al Liceo Scientifico "R. Nuzzi" : Come dicevamo, l'incontro fa parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d'Italia, in cui ricercatori, docenti, divulgatori e ...