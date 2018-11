Il durello di Ilary Blasi al GF Vip

Ilary Blasi - gaffe a luci rosse al GfVip : 'Sarà un durello tosto'. E lo studio scoppia a ridere : Sarà l'ora tarda, ma la nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 si fa hot. Prima il mancato bacio tra Francesca Cipriani e Walter Nudo, entrambi in astinenza da oltre un anno, poi il bacio tra Ilary ...

Grande Fratello Vip - gaffe di Ilary Blasi : 'Sarà un durello molto tosto' - poi scoppia in una risata : Sarà l'ora tarda, ma la nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 si fa hot. Prima il mancato bacio tra Francesca Cipriani e Walter Nudo, entrambi in astinenza da oltre un anno, poi il bacio tra Ilary ...

Grande Fratello Vip 2018 gaffe di Ilary Blasi : 'Sarà un durello molto tosto' - poi scoppia in un'incontenibile risata : Sarà l'ora tarda, ma la nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 si fa hot. Prima il mancato bacio tra Francesca Cipriani e Walter Nudo, entrambi in astinenza da oltre un anno, poi il bacio in studio ...

Gf Vip - la clamorosa gaffe di Ilary Blasi : "Iniziamo col durello" : Ormai lo sanno anche i sassi che Walter Nudo ha raggiunto i 12 mesi di astinenza e per questo il Gf Vip ha voluto mettersi in moto per lui. Dalla scorsa puntata, infatti, è attivo l'hashtag #...