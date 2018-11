Il cimitero degli orrori a Bagheria | salme gettate nelle fosse

ilgiornale

: Racket sulle tumulazioni al #cimitero di Bagheria, nomi e foto degli arrestati - GazzettaDelSud : Racket sulle tumulazioni al #cimitero di Bagheria, nomi e foto degli arrestati - MondoPalermo : Soldi e corruzione al cimitero di Bagheria, nomi e foto degli arrestati -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Intascavano tangenti per spostare lee creare spazio per nuove tumulazioni. Aldi, alle porte di Palermo, i carabinieri hanno scoperto il racket legato alle tumulazioni. Un anno di indagini per svelare una fitta rete di interessi e un'associazione a delinquere finalizzata alla frode. L'operazione denominata "Caronte", e portata avanti dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, ha permesso di scoprire ripetuti episodi di corruzione commessi da imprenditori nel settore funerario senza alcun tipo di scrupolo. Arrestate dieci persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione per esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d"ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, abuso d"ufficio, violazione di sepolcro, vilipendio di cadavere, occultamento di cadavere, distruzione, ...