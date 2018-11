Il Ciclone Trump | le dinamiche del commercio internazionale alla luce della

sanremonews

: RT @realEmanuelSilv: In #Indiana il candidato repubblicano vince con 20 punti di distacco sul candidato democratico. Esattamente 2anni fa l… - cny45tpa : RT @realEmanuelSilv: In #Indiana il candidato repubblicano vince con 20 punti di distacco sul candidato democratico. Esattamente 2anni fa l… - Sara42606433 : RT @lombardo_pippo: Perde la Camera ed e' un ciclone al Senato. Donald Trump conferma al mondo d'aver conquistato gli Stati Uniti?????? - lombardo_pippo : Perde la Camera ed e' un ciclone al Senato. Donald Trump conferma al mondo d'aver conquistato gli Stati Uniti?????? -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Laureata in Economia Politica presso l'Università Bocconi nel 1989 e con un MBA in Corporate Finance, ha lavorato per 28 anni in multinazionali americane con ruoli di business development e crescita ...