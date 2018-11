ilfattoquotidiano

: Il 1984 di Orwell diventerà reale nel 2024? Potrebbe succedere per l’abuso dei sistemi di… - TutteLeNotizie : Il 1984 di Orwell diventerà reale nel 2024? Potrebbe succedere per l’abuso dei sistemi di… - Cascavel47 : Il 1984 di Orwell diventerà reale nel 2024? Potrebbe succedere per l’abuso dei sistemi di riconoscimento facciale… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Segnatevi ilessere l’anno in cuispaventosamenteil mondo distopico descritto nel romanzodi George. Accadrà se i governi non affronteranno e regolamenteranno l’uso pubblico deidi riconoscimento facciale. Non è l’ennesima profezia di Nostradamus, ma un monito lanciato da Brad Smith, presidente di Microsoft, nel corso del suo intervento al WebSummit in corso a Barcellona. Il rischio è che ci ritroviamo a vivere sotto il costante controllo di telecamere, in una capillare azione di sorveglianza di massa, che impedirebbe non solo la privacy, ma anche l’opposizione politica e le proteste sociali. Non solo, affidando solo ai computer il raffronto fra i dati delle telecamere e i documenti d’identità, persone innocentiro essere arrestate “solo” per un riscontro errato. Andando per ordine, ...