Ibrahimovic infiamma i tifosi rossoneri | “Wenger al Milan? Più probabile che arrivi io”

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) Zlatanha parlato ancora una volta della sua carriera, il futuro potrebbe riservare altre sorprese: i dettagli “Penso che sia piùche io torni alpiuttosto che vedere Arsene Wenger su quella panchina: non ce lo vedo proprio ad intraprendere questa sfida. Per quanto mi riguarda ho avuto molte richieste dall’Europa, ma ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, voglio andare in un club dove posso fare la differenza“. Zlatanha espresso il proprio pensiero in merito al calciomercato, parlando a l’Equipe. Il calciatore dei Galaxy, così facendo, hato i, i quali accoglierebbero di certo a braccia aperte lo svedese, in coppia con Higuain sarebbe da stropicciarsi gli occhi. “Al Psg vogliono che lavori per il club per fare quello che voglio. Perché se torno a Parigi è per essere il capo, è ...