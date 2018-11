Iachini ed il cappello | ecco perchè il tecnico non si separa mai dal suo ‘accessorio’

calcioweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018)ed il, ilnon simai dal suo ‘accessorio’. Inizio di stagione difficile per l’Empoli con Andreazzoli in panchina, nonostante la buona prestazione in casa contro la Juventus i risultati non sono arrivati e hanno spinto il club azzurro a procedere con l’esonero. Andreozzoli ha riportato l’Empoli nel campionato di Serie A ma il club adesso rischiava di perdere nuovamente la massima categoria, la squadra ha dimostrato anche di giocare un buon calcio ma i risultati sono stati deludenti. Per questo motivo l’Empoli ha deciso di affidarsi ad un uomo di esperienza e reduce da tante avventura: Beppe. Beppeed ilAlessandro Fiocchi/LaPresse Da allenatore ha ottenuto quattro promozioni in Serie A con Chievo (2007-2008), Brescia (2009-2010), Sampdoria (2011-2012) e Palermo (2013-2014). In carriera ha ...