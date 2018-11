I robot non sono una minaccia per l’uomo | a patto che si insegni loro l’educazione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) Avrete spesso sentito dire che ici ruberanno i posti di lavoro, che prenderanno il sopravvento, che alla fine noi umani finiremo per essereschiavi. Non tutti la pensano così. Un punto di vista differente che fa riflettere è quello di Toby Walsh, esperto di fama mondiale di intelligenze artificiali e professore alla University of New South Wales (Australia), intervenuto al Festival of Dangerous Ideas di Sydney. Secondo il professore “questa idea che la tecnologia plasmerà il nostro futuro e dovremo farcene una ragione è un’immagine sbagliata, perché la società può reagire e cambiare la tecnologia. Il futuro non è segnato”. A pensarci bene, il perché è semplice: siamo noi a creare e a programmare le intelligenze artificiali, “inon hanno desideri propri, fanno esattamente ciò che si dice“. Morale: se iprenderanno il predominio ...