I grillini battono cassa | seimila euro in 10 giorni

ilgiornale

: gli ignoranti dei grillini si battono per mantenervi ignoranti come loro - peterkama : gli ignoranti dei grillini si battono per mantenervi ignoranti come loro - Francesco_Laiso : @AugustoNovali Ieri un benzinaio stava sbraitando contro il governo. Diceva di averli votati solo per antipatia ver… - Jobsnews_press : Le spine della rosa in mano a Conte, Salvini e e Di Maio. Una cosa è certa: i sovranisti della Lega battono i grill… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) La mail arrivata nelle caselle di deputati e senatori 5stelle a Montecitorio e Palazzo Madama parla chiaro: i vertici del Movimentoe la scadenza per saldare i debiti è assai ravvicinata: 18 novembre. Dieci. Si tratta di almeno. I conti sono presto fatti: l'importo minimo che i parlamentari cinquestelle devono restituire allo Stato è di duemilaal mese, mancano all'appello i versamenti dei mesi di luglio, agosto e settembre. Duemila per tre fae forse anche qualche spicciolo in più, da tirare fuori in poco più di una settimana.C'è da dire che in passato non pochi esponentihanno trovato modi molto astuti per aggirare la rendicontazione e evitare la restituzione. In pratica facevano il bonifico, in modo che il portale ufficiale tirendiconto.it lo caricasse e che il quadratino relativo al mese si illuminasse per la gioia dei ...