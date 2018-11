I giudici bloccano Trump | stop all' oledotto Keystone Xl

ilgiornale

: Siccome non vogliono spronare i giudici a lavorare per come si deve a definire i processi senza rinvii biblici ed i… - rosarioimbergam : Siccome non vogliono spronare i giudici a lavorare per come si deve a definire i processi senza rinvii biblici ed i… - Annaros56544584 : @curorenzi @elenabulla1 @luigidimaio @matteosalvinimi Può anche essere.. Ma lo sa che se un Giudice donna va in ma… - ippolitasantare : ma i giudici si drogano x caso?? -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Donald, gli indiani Sioux, gli ambientalisti e un giudice. Sono questi i protagonisti della storia diXl, l'oleodotto voluto dal presidente degli Stati Uniti che dovrebbe collegare i giacimenti canadesi ai terminali del Golfo del Messico. Un giudice del Montana ne ha sospeso la costruzione spiegando che l'amministrazione americana non ha giustificato a sufficienza la decisione di interrompere la sospensione del progetto. Barack Obama aveva fermato i lavori nel 2015, maaveva deciso per ripristinarli, scatenando l'ira degli ambientalisti e delle comunità native, che accusano il governo di far passare la pipeline nelle loro terre."La Corte esige che i Federal Defendants e TransCanada non intraprendano alcuna attività a sostegno della costruzione, o di altre operazioni, die delle strutture associate fino a quando il Dipartimento non avrà completato un ...