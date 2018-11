I Backstreet Boys tornano in Italia nel 2019! Annunciato un concerto a Milano

I Backstreet Boys annunciano il loro ritorno : nuovo album e date del tour : Annunciato il nuovo album ”DNA”, i Backstreet Boys tornano live nelle arene dopo 18 anni I Backstreet Boys sono lieti di annunciare l’attesissimo ritorno live con il “DNA World tour”, che farà tappa in Italia il prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Milano. Contemporaneamente il gruppo rivela anche l’uscita del nuovo disco “DNA”, in uscita il prossimo 25 gennaio su etichetta Sony/RCA. L’album è disponibile ora per il ...

Biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia per l’album DNA anticipato dal singolo Chances : I Backstreet Boys a Milano nel 2019 per una sola data Italiana del loro DNA World Tour. La tournée mondiale seguirà il rilascio del nuovo disco di inediti della band americana che dopo 18 anni torna nelle arene indoor. Il tour partirà nel 2019 e li vedrà protagonisti di molti concerti in giro per il mondo. L'Italia non sarà esclusa dal loro giro: i Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico evento Italiano in programma al Mediolanum ...

Palermo - dipendenti dell'aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys - : I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di "I Want It That Way", dedicata ad un collega da poco scomparso. L'idea è stata di Francesco Marotta, ...