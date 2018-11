I 7 uffici più belli del mondo

'Penso che non esista più la cultura emotiva sufficiente a evitare che chi hai di fronte cada nel baratro' : 'Cronaca di una morte annunciata', mi dice la scrittrice Melissa Panarello a proposito della sedicenne Desirée Mariottini , violentata e uccisa a San Lorenzo da un gruppo di uomini , immigrati ...

Niente più assistenza ufficiale per iPhone 5 : è obsoleto : Dal 30 ottobre iPhone 5 è classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo e quindi non sarà più riparabile direttamente Apple. L'ingresso in questa particolare categoria di ...

Salute : prevenire il diabete di tipo 2 si può - è sufficiente consumare quotidianamente uno degli alimenti più diffusi e che aiutano a combattere la fame : Sono le mandorle l’alimento che può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. A confermarlo due recenti studi. Il consumo di mandorle, unito a uno stile di vita sano ed equilibrato, è dunque raccomandato per il profilo nutrizionale: basso per indice glicemico e ricco di nutrienti, incluse proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 ...

ufficiale - Marotta ai saluti : non sarà più dg della Juventus : Ufficializzato oggi l'addio della Juventus a Giuseppe Marotta, dirigente bianconero dal 2010. Crescono i poteri di Paratici L'articolo Ufficiale, Marotta ai saluti: non sarà più dg della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ufficiale - Marotta è ai saluti : non sarà più dg della Juventus : Ufficializzato oggi l'addio della Juventus a Giuseppe Marotta, dirigente bianconero dal 2010. Crescono i poteri di Paratici L'articolo Ufficiale, Marotta è ai saluti: non sarà più dg della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ufficiALE - il Parma non è più cinese : alla cordata locale 'Nuovo Inizio' il 60% del club : Non è il nostro mestiere e non è quello che possiamo o vogliamo fare 'da grandi', avendo anche sperimentato sulla nostra pelle alcune negatività del mondo del calcio. La ricerca di un'azionista di ...

ufficiale : i computer quantistici sono più potenti di quelli tradizionali : È utile saperlo, ma in pratica vorremmo lavorare su problemi meno complessi che appaiono in altre aree della scienza." "Experimental realization of such circuits will require additional ...

Lenovo ufficializza Watch S - uno smartwatch ibrido - e Watch C - dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro : Lenovo infoltisce la propria linea di smartWatch con due nuovi modelli, Watch S e Watch C, che si sommano agli altri ufficializzati in questo 2018 L'articolo Lenovo ufficializza Watch S, uno smartWatch ibrido, e Watch C, dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro proviene da TuttoAndroid.

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n.1 del mondo sarà più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...

Razer Phone 2 è ufficiale : più un upgrade che un nuovo modello : Proprio ieri parlavamo del nuovo Razer Phone 2 e della presentazione che si sarebbe tenuta stanotte, almeno per l’ora italiana. Oggi Razer Phone 2 è stato presentato ufficialmente e possiamo dire che ha confermato i leggi di più...

Olimpiadi 2026 : arriva il sì più importante - Milano-Cortina candidate ufficialmente : Milano e Cortina ufficialmente candidate per le Olimpiadi 2026, il sì definitivo è finalmente arrivato È ufficiale Milano e Cortina sono ufficialmente candidate per le Olimpiadi invernali 2026. Le due città italiane se la dovranno vedere con Stoccolma e Calgary (Canada), che rappresentano i primi due ostacoli per ambire ad avere in Italia la competizione iridata. È stata l’assemblea del parlamento ed il Cio a dare l’ultimo ed ...

Smartphone : in futuro lavoreremo sempre meno negli uffici e sempre più in coworking : La gente crede nello smarthphone come uno strumento di lavoro e vorrebbe una maggiore autonomia, al di fuori dell’ufficio e di casa. Samsung, ad esempio, è l’azienda produttrice che, forse più di tutte, vuole aiutare leggi di più...

Sparito OnePlus 6 - sempre più OnePlus 6T : il primo esaurito sullo store ufficiale : Se pensavate di comprare da un momento all'altro il OnePlus 6, dovrete rivedere i vostri piani (a meno che non vogliate puntare su rivenditori terzi, come Amazon, e non sul sito ufficiale del produttore, visto che il telefono non risulta più disponibile). Il motivo? Molto semplice, l'imminente presentazione del OnePlus 6T, che verrà ufficializzato il prossimo 17 ottobre. Un po' prematuro forse lanciare un nuovo top di gamma a distanza tanto ...