Hockey ghiaccio | Euro Ice Challenge 2018 | dopo l’esordio vittorioso l’Italia affronta il

Hockey ghiaccio - Italia-Kazakistan oggi : orario d’inizio e programma : Giornata importantissima quella di oggi per la nazionale italiana di Hockey su ghiaccio, impegnata alle 16:00 nel secondo match di Euro Ice Hockey Challenge 2018. I ragazzi di coach Clayton Beddoes cercheranno di bissare il successo ottenuto ai danni dei sudcoreani l’altro ieri per 5-2 contro i temibili kazaki, vittoriosi nell’altro incontro di mercoledì sui padroni di casa ungheresi. Si tratta probabilmente dello scontro per il ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : grande esordio per gli azzurri che superano la Corea del Sud con un netto 5-2 : Buona la prima per la nazionale italiana di Hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018. Allo Stadio Tüskecsarnok gli azzurri si sono imposti contro la Corea del Sud grazie ad una notevole prestazione di squadra che lascia ben sperare anche per i prossimi impegni, in cui i nostri ragazzi sfideranno, rispettivamente, il Kazakistan e i padroni di casa dell’Ungheria. Nel match tra le due prossime avversarie dell’Italia, il ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : l’Italia affronta la Corea del Sud per iniziare con il piede giusto : Inizia ufficialmente la fase di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, il torneo di Hockey su ghiaccio riservato alle squadre nazionali di seconda fascia, al quale prende parte anche la nostra Nazionale. Il primo match per i ragazzi di coach Clayton Beddoes sarà contro la Corea del Sud alle ore 19.30. Il girone, che si disputerà a Budapest, vedrà al via anche Kazakhstan e Ungheria, per un raggruppamento che gli Azzurri potranno ...

Hockey ghiaccio - Italia-Corea del Sud oggi : orario d’inizio e programma : Inizierà oggi alle ore 19:30 l’avventura dell’Italia nel torneo di Euro Ice Hockey Challenge 2018, che si disputerà a Budapest e che vedrà impegnata la nostra Nazionale, guidata dal capo allenatore Clayton Beddoes, fino a sabato 10 novembre. Gli azzurri esordiranno con la Corea del Sud, per poi sfidare Kazakistan e Ungheria. Non sarà un incontro semplice, ma, almeno sulla carta, l’Italia parte leggermente favorita e cercherà di ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : il Plzen passeggia a Bolzano e ipoteca i quarti di finale : Si sapeva che all’HCB Alto Adige Alperia sarebbe servita una impresa storica nel match di andata degli ottavi di finale di Champions Hockey League 2019 contro i cechi dell’HC Plzen, e il match del Palaonda lo ha confermato. Il Plzen, infatti, passa sul ghiaccio di Bolzano con il punteggio di 6-1 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale, con il match di ritorno che si giocherà il 20 novembre in Repubblica Ceca. IL MATCH In avvio di ...

LIVE Bolzano-Pilsen Hockey ghiaccio - Champions League in DIRETTA : andata degli ottavi di finale da brividi contro la corazzata ceca : Bentrovati alla DIRETTA LIVE di HCB Alto Adige Alperia – HC Plzen, match di andata (il ritorno si giocherà il 20 novembre) degli ottavi di finale della Champions hockey League 2019! Bolzano vuole continuare a stupire e attende alle ore 19.45 al Palaonda i temibili cechi per puntare ad un passaggio del turno che sarebbe letteralmente una impresa. La formazione altoatesina, infatti, sta scrivendo la storia dell’hockey italiano, avendo ...

LIVE Bolzano-Pilsen - Champions League Hockey ghiaccio in DIRETTA STREAMING : guarda la partita in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA STREAMING di Bolzano-Pilsen, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di hockey sul ghiaccio. Gli altoatesini cercano l’impresa contro la compagine ceca e sognano di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale: servirà davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a vincere e continuare a sperare in vista dell’incontro di ritorno. Le ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : Bolzano-Pilsen. Programma - orario e come vederla in tv e streaming : Ci siamo! L’HCB Alto Adige Alperia fa il suo esordio nella fase ad eliminazione diretta della Champions Hockey League 2019. Domani, martedì 6 novembre alle ore 19:45, al Palaonda andrà in scena il match d’andata degli ottavi di finale di CHL contro i cechi dell’HC Skoda Plzen. Bolzano sta scrivendo la storia, essendo la prima squadra italiana a raggiungere questo livello, ma non ha la minima intenzione di fermarsi. Si annuncia grande ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Inizierà mercoledì la prima tappa dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, torneo di Hockey ghiaccio che si disputerà a Budapest e che vedrà impegnata anche la nostra Nazionale, guidata dal capo allenatore Clayton Beddoes. A fare compagnia agli azzurri ci saranno altre 3 formazioni: Kazakistan, Corea del Sud (la prima avversaria dell’Italia) e chiaramente i padroni di casa dell’Ungheria. Il torneo si disputerà allo Stadio ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano vince anche contro il Fehervar e sale a -1 dalla nuova capolista Graz99ers : L’HCB Alto Adige Alperia centra il terzo successo consecutivo in EBEL – Erste EisHockey Liga 2019 e, per qualche minuto, si issa in vetta alla classifica generale. Al termine degli incontri della 17esima giornata, però, sono i Graz99ers (che vincono contro l’EC-KAC) a volare al comando della graduatoria, in concomitanza della quinta sconfitta consecutiva dell’ex capolista Vienna Capitals. Gli altoatesini vincono con il ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Milano e Cortina - Ritten corsara sul campo del Kitzbuhel - finalmente Fassa - Gherdeina batte Salisburgo ai rigori : Giunta al termine la fittissima 15ma giornata di Alps League 2018-2019, torneo europeo con tante squadre italiane protagoniste, a partire da Valpusteria, che questa sera ha raggiunto la tredicesima vittoria netta su 13 match disputati, battendo Milano con il punteggio di 6-3 e restando clamorosamente a punteggio pieno. L’altro derby azzurro in programma ha visto la vittoria di Vipiteno in casa contro Cortina per 3-2. Vittorie esterne anche ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano soffre ma vince con Linz e si porta a -2 punti dalla capolista Vienna : Dopo la splendida vittoria in casa della capolista Vienna Capitals del turno precedente, l’HCB Alto Adige Alperia non si ferma e sconfigge anche i Black Wings Linz con il punteggio di 2-1 nel 16esimo turno della EBEL – Erste EisHockey Liga 2019. Successo non semplice ma fondamentale per le Foxes che, approfittando delle sconfitte di Vienna Capitals e Red Bull Salisburgo, salgono in terza posizione di classifica a due sole lunghezze ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : impresa Gherdeina sul campo del Jesenice - bene Ritten contro lo Zeller Eisbaren - rinviati i derby italiani Vipiteno-Fassa e Cortina-Milano : Si è conclusa da poco la 14ma giornata del campionato europeo di Alps League 2018-2019. Tra le squadre italiane scese in campo sorprende l’impresa di Gherdeina, uscita vittoriosa in terra slovena dalla sfida contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-1. bene anche Ritten che supera senza troppi patemi lo Zeller Eisbaren con il risultato di 7-4. Rinviata per maltempo su disposizione del sindaco Cortina-Milano, così come Vipiteno-Fassa con ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge Budapest 2018 : integrati i convocati dell’Italia. Salgono a 22 gli azzurri chiamati : Dal 6 al 10 novembre a Budapest, in Ungheria, si terrà la tappa dell’Euro Ice Hockey Challenge che vedrà impegnate le Nazionali di Hockey su ghiaccio di Italia, Ungheria, Kazakistan e Corea del Sud, che si sfideranno in un girone all’italiana. Per l’occasione il capo allenatore Clayton Beddoes ha integrato le convocazioni, chiamando in totale 22 azzurri. Rispetto alla precedente selezione entrano il portiere Martino Valle Da ...