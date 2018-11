' Ho 18 anni e sono la figlia di Eto' o' | causa di paternità contro l' ex bomber dell' Inter

Travaglio vs Giannini : “Di Maio? Ha fatto in 5 mesi più lui che Salvini”. “Sono tutti titoli tranne decreto dignità” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a realizzare in 5 mesi punti importanti del loro programma come Di Maio. Io continuo a ...

Accadde oggi : nel 1989 cade il Muro di Berlino - famiglie rimaste separate per anni possono finalmente riunirsi : ‘Da stasera la frontiera è aperta’. Con questo semplice e lapidario annuncio fatto dal leader del partito comunista berlinese, Gunter Schabowsky, il 9 novembre 1989 inizia il tanto agognato smantellamento del Muro di Berlino, simbolo angosciante e indiscusso della Guerra fredda. Era dal 1961 che la città di Berlino, e con essa tutta l’Europa, se non il mondo intero, erano stati divisi in due parti: il blocco comunista, guidato dall’ex Urss e i ...

70 anni di Carlo : "Non sarò un Re ingerente - non sono stupido" : C'è grande attesa per il compleanno del Principe Carlo la prossima settimana. Ma intanto, la Bbc è pronta per rilasciare il documentario su di lui, dal titolo 'Prince, Son & Heir'. Come riporta Sky , ...

Dissesto - Conte : “Ci sono 900 milioni in tre anni. Ischia? Decreto prevede che se ci sono vincoli - le case vanno demolite” : Il governo ha già pronti 900 milioni di euro per il prossimo triennio per intervenire contro il Dissesto idrogeologico. Parola del premier Giuseppe Conte, impegnato nel question time alla Camera. Le opposizioni premono sul tema, dopo i danni del maltempo e con il Decreto Genova al centro delle polemiche per la concessione del condono per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2017 a Ischia. E sul punto il premier precisa che laddove per le ...

Marco Carta - dopo il coming-out rivela : “Il primo bacio con un ragazzo a 21 anni : sono rimasto immobile” : dopo il coming-out a Domenica Live, Marco Carta è tornato a parlare della sua vita privata e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua infanzia.”Da adolescente, ho avuto due fidanzate, però latente c’era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un mostro che si faceva ancora più grande. Il pensiero era: se sarò omosessuale, non avrò figli. Mi ripetevo ‘non avrò figli. Non avrò ...

Rieti - terremoto di magnitudo 3.4 : non sono stati segnalati danni : terremoto di magnitudo 3.4 nel Reatino. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 19.50, con epicentro a un chilometro dal comune di Montenero ...

Orlandi - trovate altre ossa in Vaticano «Sono di una donna di 25-35 anni» Video : Nuova ispezione dei poliziotti e degli agenti della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi

Doping : quattro anni di squalifica a Magnini | L'ex campione replica : "Io sono come Cr7 - mi accusano ma sono un esempio nello sport" : E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia nei confronti delL'ex campione azzurro, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Murgia a Mieli : “Lega e M5s sono fascisti”. “Per me no - sono 70 anni che sentiamo parlare di rischio di fascismo” : Faccia a faccia a Otto e Mezzo (La7) tra la scrittrice Michela Murgia, autrice del libro ‘Istruzioni per diventare fascisti’, e il giornalista Paolo Mieli. Quest’ultimo dissente dalla tesi di Murgia, che paventa il pericolo di un ritorno al fascismo con M5s e Lega: “Il fascismo con la politica odierna non c’entra praticamente niente. Penso che ci siano altri rischi molto più gravi del fascismo. Io mi sono stancato, ...

Nobili - 73 anni di storia industriale Ma oggi le sue macchine sono 4.0 Funzionano con app e sensori laser : View Larger Image Nobili, 73 anni di storia industriale Ma oggi le sue macchine sono 4.0 Funzionano con app e sensori laser L'IMPRESA , guidata dal presidente Mario Rossi e dai figli Guido e Giancarlo,...

Bimba di 4 anni : «All'asilo mi dicono cacca perché sono marron». E il padre posta il video su Fb : Sempre attingendo dalla cronaca: il giorno dopo la diffusione del video virale in cui una passeggera di un treno locale nel Napoletano prende le difese di un immigrato dello Sri Lanka dagli insulti a ...

