Hit parade | Benji&Fede scalzano Maneskin

Hit parade - per i Maneskin un esordio al top : Rivoluzione Hit Parade . Sono due le novità che balzano immediatamente al vertice della classifica di questa settimana e che si contendono sia quella degli album che quella dei vinili. Al primo posto ...

Hit parade - per i Maneskin esordio top : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Sono due le novità che balzano immediatamente al vertice della classifica di questa settimana e che si contendono sia quella degli album che quella dei vinili. Al primo posto ...

Il perseguitato Mazzarri - il sensibile Ronaldo : la Hit parade del campionato : Così quando l'uomo più veloce del mondo chiede 3 milioni l'anno ai Central Coast Mariners, gli rispondono 'Ma và a scuar 'l mar', 'Ma vai a scopare il mare', cit. Giovanni Brera fu Carlo,. In ...

Irama debutta in testa alla Hit parade : ROMA, 26 OTT - A sette giorni dall'uscita è Giovani, il nuovo album di Irama , un mix di sonorità che vanno dal rock al funk, dal pop con richiami anni '80 al soul, da atmosfere elettroniche alla ...

La filosofia leggera di Ancelotti - la crisi d'identità di Gattuso : la Hit parade del campionato : L'ultima giornata di campionato in una breve e veloce Hit parade. 10 - Sliding doors Il calcio vero e quello virtuale, o dei rimpianti. Mai come in questa giornata sentiti tanti ragionamenti su: ah ...