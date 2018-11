“Hanno ucciso mia figlia” | le urla disperate della parlamentare messicana che gelano la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il Messico è sotto shock dopo la tragedia che ha colpito la deputata Carmen Medel. La, membro del Movimiento Regeneración Nacional del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, durante una sedutaCamera dei Deputati ha ricevuto la notizia dell’uccisionefiglia 22enne. Valeria Cruz Medel è stata uccisa a Ciudad Mendoza, nello stato di Veracruz. La madre ha appreso la notizia mentre era impegnata in aula. Le suehanno interrotto i lavori davanti alle telecamere. “Non possiamo lasciar passare questo momento senza sottolineare il grave stato in cui versa il paese, la vulnerabilità delle famiglie e soprattutto l’impunità”, ha detto Porfirio Muñoz Ledo, presidenteCamera dei Deputati, annunciando l’interruzione dell’attivitàfino al 13 novembre. Il 14 novembre il presidente Obrador dovrebbe presentare il suo piano per la ...