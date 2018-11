GTFO | lo sparatutto cooperativo ispirato a Left 4 Dead arriverà nella primavera del

eurogamer

(Di venerdì 9 novembre 2018) Lo shooter stealth co-op hardcoredi 10 Chambers Collective,, non uscirà quest'anno come previsto. La nuova finestra di lancio è ladel 2019. Come segnala Gamereactor, in un tweet lo sviluppatore ha dichiarato il motivo del ritardo:"riceverà una nuova finestra di lancio:2019. Vogliamo assicurarci che rispetti le vostre aspettative, e le nostre, e per questo abbiamo bisogno di un po' più di tempo. Fino ad allora, restate sintonizzati per alcuni annunci entusiasmanti in arrivo. Grazie per il vostro continuo supporto".Read more…