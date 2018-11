Grande Fratello Vip | raptus sessuale delle sorelle Provvedi | ' Walter guarda qua come si

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sotto-choc : Ilary Blasi gli annuncia che è salvo ma la reazione fa discutere : La reazione di Walter Nudo all'annuncio del suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. L'attore italo-canadese è noto al pubblico per le sue reazioni pacate e non troppo ...

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani. Barbara D'Urso svela : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone senza freni : 'Fabrizio Corona? Il peggiore esempio' : 'Non sei un buon esempio'. Dopo lo sfregio culturale nei confronti di Giulia Provvedi a finire nel mirino di Alessandro Cecchi Paone è anche la sorella Silvia . La ragazza ha voluto parlare con il ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi spara a zero su Corona e Asia Argento : «Sono finti - il loro amore non è credibile» : di Ida Di Grazia Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2018, Alfonso Signorini ha mostrato a Silvia Provvedi la copertina di CHI che ritrae Fabrizio Corona e Asia Argento che ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini reagisce così al bacio tra Elia Fongaro e Jane Alexander : tutto finto? : Ha emozionato molti, in studio e a casa, il bacio di tra Jane Alexander ed Elia Fongaro . La storia d'amore più intensa e sorprendente del Grande Fratello Vip sembra così resistere anche alla ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro torna e bacia Jane Alexander. Poi la frase inquietante : 'Fuori...' : Prima divisi da un vetro, poi abbracciati per un bacio appassionato. Jane Alexander ed Elia Fongaro sono stati i grandi protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip . Eliminato due ...

Grande Fratello Vip 2018 : litigio acceso tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi | VIDEO : Grande Fratello Vip 2018, Cecchi Paone e Silvia Provvedi non se le mandano a dire e litigano furiosamente. Vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo VIDEO. Grande Fratello Vip: Cecchi Paone Vs Silvia Provvedi In breve Cecchi Paone ha rimproverato i ragazzi di essere profondamente ignoranti e di non rendersi conto che nella vita, fare le buffoncelle, ridere ballare, fare battutine può essere divertente per un po’ ma poi alla lunga ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 9 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile : "Ho amato la mia ex Sofia Petitto - ma non voglio rimanere intrappolato nel passato" : "È andata male una prima volta, è andata male una seconda e ora lei vuole riprovarci per una terza". Così ieri sera in apertura della puntata speciale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è rivolto a Fabio Basile con riferimento a Sofia Petitto, la sua ex fidanzata. Il judoka ha così appreso a sorpresa che la donna con quale ha vissuto una storia d'amore tormentata lo aspetta fuori dalla Casa di Cinecittà.Il concorrente del ...

Francesco Monte bacia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip: Francesco Monte bacia Giulia Salemi per gioco Mattinata piccante al Grande Fratello Vip 3. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono avvicinati. Un gioco iniziato dall’influencer ha finito per svegliare l’ex tronista che ha baciato la compagna di reality. Una serie di baci a stampo che hanno mostrato però Francesco Monte decisamente disinvolto e a suo agio. Giulia Salemi scherzando ha cercato di fare una specie ...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone insulta Giulia Provvedi : 'Non lo avrai mai' - lei scoppia in lacrime : Finita la diretta di giovedì 8 novembre del Grande Fratello Vip , per gli inquilini della casa è tempo di tirare le somme. Ad aver turbato i concorrenti è stata l'inaspettata eliminazione di Fabio ...