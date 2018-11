«Grande Fratello Vip 3» | anche gli ascolti precipitano

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini comunica a Silvia Provvedi della relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La reazione della Donatella stupisce : La nona puntata del Grande Fratello Vip inizia con Alfonso Signorini che in casa comunica a Silvia Provvedi la notizia pubblicata da Chi, settimanale da lui diretto, sulla relazione (vero o finta che sia) tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La Donatella, nonostante fosse freezata, si lascia andare con tono liberatorio: “Può tenerselo“. Ilary Blasi si presenta in puntata con un nuovo look che prevede una parrucca mora e nel corso ...

Ilary Blasi fa flop : crollano gli ascolti del Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip fa flop di ascolti: Ilary Blasi battuta da L’Allieva Ancora un successo per L’Allieva 2, che giovedì 8 novembre in prima serata sul primo canale della Tv di Stato è stata seguita da 4.812.000 telespettatori, pari al 20,1% di share. Su Canale 5, invece, il nono appuntamento con la terza edizione del Grande Fratello Vip ha fatto registrare 3.057.000 telespettatori, pari al 16,9% di share. Il reality show è stato ...

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro sarebbe corteggiato da una misteriosa showgirl : L'eliminazione di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip è avvenuta proprio quando l'ex velino si era avvicinato sentimentalmente a Jane Alexander. Anche se molti telespettatori hanno messo in dubbio l'autenticita' del sentimento tra i due concorrenti, è apparso evidente che entrambi hanno sofferto molto per la separazione. L'attrice ha vissuto dei momenti di Grande sconforto dopo l'uscita dell'amico chiedendosi se lui, una volta fuori dalla Casa, ...

Grande Fratello VIP : Giulia Provvedi sarebbe stata tradita dal compagno Pierluigi (RUMORS) : Brutte notizie in arrivo per Giulia Provvedi? Stando a quello che ha dichiarato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, pare che il fidanzato della cantante de Le Donatella le abbia mancato di rispetto. Mentre la ragazza si trova reclusa nella Casa [VIDEO]del Grande Fratello VIP da oltre un mese, il suo compagno Pierluigi Gollini sarebbe stato visto in atteggiamenti intimi con una mora in discoteca lo scorso 28 ottobre. Giulia Provvedi ...

Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 tra l’arrivo di Francesca Cipriani e il sacrificio di Stefano Sala : Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 in una delle puntate più comiche di questa edizione. Finalmente dopo polemiche, Fabrizio Corona e l'insistenza sulla storia inesistente tra Francesco Monte e Giulia Salemi, ieri sera c'è stato modo di giocare e divertirsi e il pubblico finalmente ha tirato un sospiro di sollievo. Come avevamo annunciato si è partito subito per cercare di sbrogliare la matassa del televoto al contrario che ha ...

Grande Fratello Vip - Nona Puntata : Francesca Cipriani si Dichiara Per Walter Nudo! : Al Grande Fratello Vip, niente è come sembra. Durante la Nona Puntata, è accaduto di tutto. Walter Nudo è stato eliminato, ma quando è entrato in studio, ha appreso una verità inaspettata. Gli autori birichini del programma hanno destabilizzato gli equilibri dei coinquilini. Grande Fratello Vip: Elia Fongaro entra nella casa per fare una sorpresa a Jane Alexander. Gli autori fanno credere a Walter Nudo di essere stato eliminato, ma quando ...

