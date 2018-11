Google Telefono con il tema scuro grazie ad un APK no root

Come avere Google Telefono con il tema scuro (solo root) : Su Google Telefono sta per arrivare il tema scuro, ma se non avete intenzione di aspettare e disponete dei permessi di root, ecco Come fare per abilitarlo e averlo da subito. L'articolo Come avere Google Telefono con il tema scuro (solo root) proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono 25 prepara l’arrivo di due nuove funzionalità - fra cui il tema scuro : La versione 25, in roll out da qualche ora attraverso il canale beta del Play Store, ci permette di scoprire alcune nuove funzionalità in arrivo all'interno di Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google. L'articolo Google Telefono 25 prepara l’arrivo di due nuove funzionalità, fra cui il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Pixel 3 - l’assistente di Google che risponde al telefono non arriverà in Italia : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’evento che si è tenuto ieri a New York, Google ha presentato al mondo i suoi ultimi smarpthone, Pixel 3 e Pixel 3 XL. Di motivi per gioire l’Italia ne ha abbastanza: i gadget arriveranno in tutte le colorazioni e soprattutto in entrambe le dimensioni, dopo che l’anno scorso era approdato solo il più grande. Eppure in Italia non arriveranno due delle caratteristiche più interessanti dei nuovi ...

Google lancia Voice Access - per controllare il telefono con la voce : (Foto: Google) Per quanto gli smartphone possano essere comodi e intuitivi da usare per la maggior parte delle persone, non si tratta decisamente di oggetti alla portata di tutti. Il loro schermo touch in particolare può risultare impossibile da sfruttare al meglio per chiunque abbia difficoltà a usare le mani, motivo per cui Google da qualche tempo sta portando avanti lo sviluppo di Voice Access, un’app che permette di controllare ogni ...

Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro - ma siamo ancora lontani dal vederlo : Entrambe le app dei due colossi avranno, prima o poi, il loro tema scuro. Su Google Telefono però sembra possa arrivare prima L'articolo Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro, ma siamo ancora lontani dal vederlo proviene da TuttoAndroid.

Google - per la Cina un motore di ricerca che traccia il numero di telefono : Google sta sviluppando una versione del suo motore di ricerca adeguato al grande firewall cinese, vale a dire al sistema di controllo e censura messo in piedi da Pechino per controllare il traffico online e filtrare le informazioni accessibili ai cittadini. La nuova versione, nota come Dragonfly, associa le ricerche al numero di telefono che si sta usando per farle. L’azienda ha cercato di smorzare i toni parlando di un progetto lontano ...