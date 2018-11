Google conferma che la modalità scura è di grande aiuto per la durata della batteria

Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung) - la conferma arriva da Google : Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del 2019 e sta lavorando con Google per garantire il supporto da parte di Android. L'articolo Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung), la conferma arriva da Google proviene da TuttoAndroid.

Problemi RAM Google Pixel 3 : confermato un aggiornamento risolutivo : La RAM a bordo dei Google Pixel 3 sta facendo qualche capriccio di troppo, almeno per quanto riguarda alcuni esemplari: non sappiamo dirvi quale sia la discriminante, ma fatto sta che i forum di supporto sono pieni di segnalazioni di questo genere, tanto che Big G ha fatto sapere che nel giro delle prossime settimane rilascerà un aggiornamento software per risolvere il problema alla radice. La cattiva gestione della RAM, a conti fatti, ...

Google conferma che la navigazione gestuale è obbligatoria sui dispositivi Google Pixel 3 : Una delle nuove funzionalità introdotte da Android 9 Pie è la navigazione gestuale che è opzionale su Google Pixel e Google Pixel 2, ma Google ha ora confermato che non può essere disattivata nei dispositivi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, in quanto rappresenterà tutti i dispositivi Android in futuro. L'articolo Google conferma che la navigazione gestuale è obbligatoria sui dispositivi Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google conferma : pronto un motore di ricerca per la Cina - censura inclusa - : In Cina vivono 1,4 miliardi di persone: tra queste, 802 milioni hanno un accesso a internet e rappresentano dunque la più grande comunità online del mondo intero. Pechino ha bloccato da anni Google, ...

Google conferma il progetto segreto Dragonfly senza dire di cosa si tratti : Davanti al davanti al Comitato del Senato degli Stati Uniti su Commercio, Energia e Trasporti il CPO di Google ha confermato l'esistenza del progetto Dragonfly L'articolo Google conferma il progetto segreto Dragonfly senza dire di cosa si tratti proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL messi a nudo in nuove foto - che confermano notch e design : Sappiamo già molto sul conto di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, però è tempo di aggiungere nuove informazioni, ovviamente leaked e non ufficiali, al pacchetto che abbiamo confezionato nelle ultime settimane. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL messi a nudo in nuove foto, che confermano notch e design proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che Android One non richiede la rimozione della feature che nasconde il notch : HMD Global, preso atto delle richieste degli utenti, ha annunciato attraverso il suo CPO, Juho Sarvikas, che sul Nokia 6.1 Plus tornerà l'opzione che consente di nascondere il notch L'articolo Google conferma che Android One non richiede la rimozione della feature che nasconde il notch proviene da TuttoAndroid.

Google torna a confermare i due anni di aggiornamenti software sugli Android One : Uno dei punti su cui Google ha calcato con decisione nella promozione di Android One verte sugli aggiornamenti firmware L'articolo Google torna a confermare i due anni di aggiornamenti software sugli Android One proviene da TuttoAndroid.