Golf | Woods rifiuta maxi-offerta saudita e vola alle Bahamas

Golf - Woods rifiuta maxi offerta saudita : In una gara che metterà di fronte 16 tra i migliori 23 giocatori al mondo, tra cui 4 dei primi 5 , Rose, Johnson, Thomas e DeChambeau, . Per un torneo che Woods ha già vinto 5 volte in carriera, l'...

Golf - Ryder Cup : Molinari batte ancora Woods. Europa in fuga : TORINO - Francesco Molinari bissa il successo su Tiger Woods , infilando la 3ª vittoria consecutiva, e permette all' Europa di andare in fuga. Alla Ryder Cup di Parigi il Vecchio Continente vola ...

Golf - via alla sfida dei due mondi : subito Molinari contro Woods : Comincia a Parigi la Ryder Cup, un miliardo di telespettatori: più seguiti solo mondiali di calcio e Olimpiadi La sfida dei due mondi si disputa per la prima volta in Francia. E' la Ryder Cup, terza ...

Golf – Al via domani la 42ª Ryder Cup : è subito Molinari vs Woods : Via alla 42ª Ryder Cup: subito Francesco Molinari contro Tiger Woods. Nei fourballs della prima giornata l’azzurro e Tommy Fleetwood affronteranno Tiger e Patrick Reed Sarà subito Francesco Molinari contro Tiger Woods nella prima giornata della 42ª Ryder Cup iniziata ufficialmente con la suggestiva Cerimonia d’Apertura, dove sono sfilate le squadre di Europa e Stati Uniti in un bagno di folla, che ha anticipato l’entusiasmo e anche il ...

Ryder Cup 2018 : Parigi capitale del Golf. USA con Tiger Woods a caccia del blitz - Francesco Molinari leader del team Europa : Parigi capitale del golf. Nel sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sul par 72 del Le Golf National, si appresta ad andare in scena la Ryder Cup 2018, il più antico torneo a squadre del panorama golfistico internazionale. Tra venerdì 28 e domenica 30 settembre l’Europa e gli USA si sfideranno in un duello appassionante, che ogni due anni si ripete con momenti rimasti indissolubilmente incastonati nella leggenda del golf. L’Europa, ...

Golf - Tiger Woods : “Ho temuto di non riuscire più a vivere senza dolore - ma ora mi sento rinato” : Il Golfista più famoso di tutti i tempi è ormai ritornato ufficialmente ai vertici della specialità. Tiger Woods si presenta alla sua prima Ryder Cup dopo sei anni in uno stato di forma eccellente, testimoniato dalla vittoria conquistata nel Tour Championship. Il fenomeno americano ha alzato al cielo un trofeo per la prima volta dopo più di cinque anni di digiuno, dovuti soprattutto a dei grossi problemi fisici che ne hanno rallentato il rientro ...

Golf – Tour Championship : la tigre è tornata a ruggire - Tiger Woods ritrova la vittoria dopo 5 anni di digiuno : Il Golfista americano vince il Tour Championship al termine di una prestazione monstre, i dieci milioni della FedEx Cup vanno invece a Justin Rose Tiger Woods è tornato! Con una prestazione strepitosa e lo score di 269 (65 68 65 71, -11) colpi ha vinto il Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che ha assegnato anche i 10 milioni di dollari della FedEx Cup a Justin Rose, leader di una speciale classifica a punti. Sul percorso ...