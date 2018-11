Golf | Eurotour – Sergio Garcia al top del Nedbank Golf Challenge | salgono Pavan e Paratore

Golf - Eurotour – Pavan e Paratore al Nedbank Golf Challenge : Molinari punta alla finale di Dubai : Gli azzurri Pavan e Paratore prenderanno parte al Nedbank Golf Challenge, torneo in programma dall’8 all’11 novembre. Francesco Molinari invece giocherà la finale di Dubai per rimanere leader della money list L’European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank Golf Challenge (8-11 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. Si gioca sul percorso del Gary Player CC, a Sun ...

Eurotour : Pavan e Paratore al Nedbank Golf challenge : Roma, 7 nov., askanews, - L'European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank golf challenge, 8-11 novembre,, settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. ...

Golf Eurotour Turkish Airlines Open – Haotong Li vuole il terzo successo in Turchia - bel recupero di Pavan : Il cinese Haotong Li è primo nel Turkish Airlines Open e insegue il terzo successo nel torneo turco: Pavan sale al 31° posto Il cinese Haotong Li si è portato al comando con 196 (66 67 63, -17) colpi nel Turkish Airlines Open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, dove Andrea Pavan ha rimontato dal 58° al 31° posto con 207 (68 ...

Eurotour Golf : Poul Dunne in vetta nel Turkish open - 20° Andrea Pavan : Rose, Olesen e Harrington al secondo posto. Renato Paratore in ritardo, ma ha margini di recupero Andrea Pavan, 20° con 68 (-3) colpi, ha tenuto un buon passo nel primo giro del Turkish Airlines open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, dove Renato Paratore è 60° con 73 (+2). L’irlandese Paul Dunne, 26enne di Dublino con un ...