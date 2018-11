Glovo compra Foodora | 2mila riders senza lavoro

Glovo compra Foodora e duemila rider perdono il lavoro : Nel giro di qualche mese la piattaforma digitale per il food delivery Glovo incorporerà la sua avversaria Foodora. Con questo, perderanno il lavoro due mila ciclofattorini. Glovo infatti non è obbligato a portare avanti gli accordi con i riders, in quanto considerati lavoratori autonomi e non parte dell'organico aziendale.Continua a leggere