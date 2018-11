Glovo acquista Foodora e manda a casa 2000 rider | Potranno candidarsi ma alle

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) Sarannodiche resteranno adopo che l'azienda sarà rilevata da, la multinazionale spagnola specializzata in consegna di cibo a domicilio. La società - scrive il Fatto Quotidiano - non è obbligata ad assumere i fattorini in bicicletta che lavorano perperché non sono, formalmente, dipendenti dell'azienda. Le aziende di food delivery, infatti, si sono sempre rifiutate di riconoscere ailo stato di dipendente: sono lavoratori autonomi o, nella migliore delle ipotesi (ed è il caso di), co.co.co.Idipendenti diresteranno senza lavoro e non avranno strumenti per opporsi. Se vorrannopresentare la loro candidatura a. Prima, però, dovranno riconsegnare il loro zainetto rosa. Si legge sul Fatto Quotidiano:, che ingloberà la ex concorrente, non è ...