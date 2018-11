Gli scienziati del MIT | Ecco come contatteremo gli Alieni

Innovazione : al via Amgen Scholars - per ispirare Gli scienziati di domani : C’è tempo fino al 1° febbraio 2019 per candidarsi ad Amgen Scholars, iniziativa che consente agli studenti italiani delle facoltà medico-scientifiche di trascorrere, a partire dal prossimo agosto, due mesi presso i più prestigiosi istituti di ricerca europei, lavorando su progetti in campo biomedico e biotecnologico. Amgen Scholars è parte di un ampio programma che la Fondazione Amgen sostiene, a livello globale, per promuovere l’educazione ...

Cambiamenti climatici : Gli scienziati mandano un messaggio terribile - ma i governi non ascoltano : Non ha trovato molto spazio sui mass media la notizia della pubblicazione (l’8 ottobre scorso) della Sintesi per Decisori Politici dello Special Report on Global Warming of 1,5 °C, che costituirà il riferimento scientifico per la Conferenza delle Parti (Cop24) della Convenzione quadro dell’Onu sui Cambiamenti climatici (Unfccc), che avrà luogo in Polonia il mese prossimo (Katowice, 2-13 dicembre 2018). L’aumento di temperatura dovuto all’azione ...

La chiarezza del discorso influenza la memoria. Lo dicono Gli scienziati - : I ricercatori dell'Università del Texas di Austin e i linguisti del laboratorio UTsoundLab hanno scoperto perché il contenuto di alcune conversazioni viene ricordato per molto tempo mentre quello di ...

Materia oscura - oggi è il Dark Matter Day : la caccia deGli scienziati continua : È l’obiettivo dei fisici e non solo che si esercitano in ipotesi anche molto affascinanti: svelare la Materia oscura. Una vera e propria missione che può passare anche per la sua celebrazione con una giornata dedicata il Dark Matter Day, la Giornata della Materia oscura. Più di cento gli eventi e tante le dirette Facebook in programma, nella giornata organizzata dalla collaborazione Interactions, costituita da un gruppo di comunicatori ...

Neutrini - valvole - quantistica : premiati i 5 miGliori scienziati italiani neGli Usa : Fondata nel 2008 da 36 personalita' accademiche di tutti i rami scientifici, dalla chimica alla biologia, dalla fisica alla medicina, dalla sociologia all'economia, il 22 e 23 ottobre ha festeggiato ...

Cosa fanno neGli Usa i "magnifici cinque" : i miGliori giovani scienziati italiani : Cinque: due donne e tre uomini. Tutti sotto i quarantacinque anni e tutti con una insaziabile passione scientifica. Sono i 5 migliori scienziati italiani negli Usa e quest'anno si sono aggiudicati i ISSNAF Awards 2018, nell’ambito dell’Annual Event di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che ...

Premiati cinque giovani scienziati italiani neGli Usa. Otterranno finanziamenti per 250 milioni di euro : Sono italiani, ma lavorano negli Stati Uniti e in Canada: c’è chi fa ricerca contro i tumori, chi lavora al computer quantistico, chi a valvole cardiache perfettamente adattabili al corpo umano e chi ha scoperto una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia. Si chiamano Sara Buson, Antonio D’Amore, Riccardo Manenti, Lorenzo Brunetti e Roberta Zappasodi e sono i 5 migliori ricercatori italiani in Nord America, Premiati a Washington da ...

Neutrini - valvole cardiache - computer quantistico : ecco i 5 miGliori scienziati italiani neGli USA : Cinque giovani ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti si sono aggiudicati i prestigiosi ISSNAF Awards 2018, il 23 ottobre all’Ambasciata d’Italia a Washington nell’ambito dell’Annual Event di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che quest’anno celebra i primi 10 anni di attività. I vincitori dei 5 premi tematici sono: Lorenzo ...

La Nasa fotografa un iceberg perfettamente regolare - Gli scienziati lo spiegano : La Nasa ha diffuso la foto di un iceberg perfettamente rettangolare. L'immagine ha scatenato la curiosità di molti per la sua particolare regolarità geometrica. L'agenzia spaziale statunitense ha ...

Marte - Gli scienziati : “Nell’acqua c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita” : A tre mesi dal clamoroso annuncio degli scienziati italiani ovvero la scoperta di un lago di acqua nel sottosuolo di Marte, arriva un’altra notizia che entusiasma la comunità scientifica: c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo del Pianeta Rosso, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. La ricerca del California Institute of Technology ...

Gli scienziati vanno su Marte grazie alla mixed-reality : Poter camminare su Marte per osservare da vicino i suoi rilievi e le rocce senza spostarsi di un millimetro dal proprio laboratorio: da oggi gli scienziati possono farlo, con l’aiuto di un semplice visore per la mixed-reality. E possono farlo anche assieme, dandosi appuntamento per un meeting “lassù”. Succede grazie a OnSight, un software appositamente creato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa per Microsoft HoloLens, che riproduce ...

Computer quantistici - neutrini cosmici e terapie anti-cancro : ISSNAF premia i giovani scienziati italiani neGli USA : C’è chi sta lavorando alla costruzione di un Computer quantistico in una delle pochissime aziende al mondo in grado di farlo, chi ha contribuito alla scoperta dell’origine dei misteriosi neutrini cosmici, nell’universo profondo, e chi sta sperimentando terapie innovative per curare il cancro e la leucemia. Scorrere le storie dei 15 finalisti degli ISSNAF Awards significa fare un viaggio tra eccellenze spesso poco conosciute in Italia, ma che ...

Rischio depressione? Gli scienziati hanno creato un programma che può stabilirlo analizzando la pagina Facebook : La pagina Facebook personale può svelare se una persona soffrirà in futuro di depressione. Il contenuto di messaggi e parole scritte sul noto social network, infatti, possono essere affidabili campanelli d’allarme per una diagnosi precose. Alcuni esempi: rischiano di soffrire di disturbi depressivi persone che utilizzano spesso parole come ‘lacrime‘, ‘sentimenti‘, o che fanno ricorso alla prima persona raccontando ...

L' Etna sta scivolando nello Ionio - Gli scienziati : impossibile prevedere tsunami : Non solo il Vesuvio. A impensierire sempre più gli scienziati c'è anche l'Etna. Che il vulcano più antico d'Europa fosse in movimento, è cosa nota da anni. Ma il grande sorvegliato [VIDEO] finora era stato controllato solo sulla superficie. Adesso, dopo un recentissimo studio fatto nelle profondita' sottomarine da tre ricercatori italiani, è chiaro che stia inesorabilmente scivolando verso il mare. Spinto dalla forza di gravita', si sta ...