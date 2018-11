Giuliano dei Negramaro in Parlami d’amore | il web reality sui sentimenti video

Grande gioia per il cantante dei Negramaro - Giuliano Sangiorgi : è nata la prima figlia Stella : Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia sono diventati genitori. La scorsa notte, a Roma, è nata Stella, prima figlia del frontman dei Negramaro. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della band, attraverso i quali... L'articolo Grande gioia per il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi: è nata la prima figlia Stella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Testo e video di Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci nel ricordo di Primo Brown : Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci ha debuttato in radio e su Youtube col video ufficiale venerdì 2 novembre. Si tratta del nuovo singolo del gruppo composto da Squarta e i rapper Primo (venuto a mancare quasi tre anni fa) e Grandi Numeri, considerato una delle realtà più interessanti e di qualità della scena rap nostrana degli ultimi vent'anni per l'intensità dei testi e la scelta di temi certamente molto ...

Carboni - SanGiuliano - Paterniti : chi sono i nuovi direttori dei Tg Rai - : Nominati al termine del Cda, i tre giornalisti rilevano le cariche di Andrea Montanari, Ida Colucci e Luca Mazzà, quest'ultimo passato alla guida della Radio. Per tutti i nuovi nominati, un grande ...

Terremoto San Giuliano - Bertolaso : il sacrificio dei bimbi ha insegnato poco : “E’ come se fosse successo la notte scorsa. Non e’ che sia cambiato molto per quello che riguarda il dolore e anche la rabbia per quello che e’ accaduto. Questo sacrificio di questi bambini e di questa insegnante mi sembra che continui ad insegnare molto poco. Continua ad esserci una memoria cortissima nel nostro paese anche per le vicende degli ultimi giorni: 11 morti per un maltempo previsto e preannunciato sono ...

Rai : Carboni - SanGiuliano e Paterniti - ecco i nuovi direttori dei Tg : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono i nuovi direttori delle testate Rai votati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. C’è anche la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, ora direttore ad interim. Sono i nomi dei direttori dei Tg, non dei direttori di rete, nomine che dovrebbero essere rinviate a una prossima ...

Rai - le nomine dei telegiornali. Carboni al Tg1 - SanGiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina formulate dall'amministratore delegato ...

A 'Le Vie dei Tesori' l'ufficio ricostruito di Boris Giuliano : La scrivania su cui Boris Giuliano stette chino per giorni, a 'studiare le carte': il Capo della Mobile, ucciso nel 1979 da Leoluca Bagarella che gli sparò sette colpi alle spalle, era un grande ...

Spedicato dei Negramaro in ospedale - Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico : Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , si trovano al Fazzi di Lecce , dove il giovane - dopo aver ...