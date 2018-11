Giudizi in piazza e in tribunale | per il governo sarà un tranquillo weekend di paura

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) Tra piazze e tribunali 48 ore di fuoco attendono ilgialloverde. Sarà undifficile per Lega e Movimento 5 stelle. Undi, si potrebbe dirle. E le conseguenze potrebbero farsi sentire già da lunedì.Tra venerdì e sabato la Cassazione deciderà se accettare o respingere (come ha chiesto il Pg) il ricorso presentato da Matteo Salvini contro l'ordinanza del riesame di Genova che il 5 settembre aveva disposto il sequestro preventivo dei fondi del partito fino a 49 milioni di euro nell'ambito del procedimento sui rimborsi elettorali. Problemiari per la Lega ma anche per il Movimento 5 stelle: sabato, infatti, è atteso la sentenza che deciderà il futuro politico di Virginia Raggi e le sorti del Campidoglio.La prima cittadina è a processo con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra, ...