Gianna Nannini tra gli ospiti X Factor nel 4° Live Show del 15 novembre

Riedizioni celebrative - il totonomi per l'anno che verrà : Lunapop - Zucchero - Vasco Rossi - Gianna Nannini o...? : ... difficile che il festeggiamente diventi sistematico, almeno in questa prima fase,, "Cosa resterà degli anni 80" di Raf, "Milady" di Roberto Vecchioni, "Tutti i brividi del mondo" di Anna Oxa, "Un ...

Il nuovo album di Gianna Nannini è già in cantiere? La rocker in studio dopo Amore gigante : Un nuovo album di Gianna Nannini potrebbe essere già in cantiere nonostante l'ultimo progetto discografico Amore gigante sia uscito soltanto un anno fa. La rocker senese è già tornata in studio di registrazione e potrebbe essere al lavoro su nuova musica in vista del rilascio del ventesimo album in studio della sua carriera, quando è passato circa un anno dalla pubblicazione di Amore gigante. L'ultimo album della Nannini era arrivato sul ...