GfVip | la ' notte in lacrime' di Francesca Cipriani dopo il no di Walter Nudo

GfVip - Jane Alexander si sente male durante la notte dopo una violenta lite : Jane Alexander si è sentita male durante la notte dopo una violenta lite. Brutta notte quella passata da Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che dovremmo ascoltare il nostro corpo perché ci parla e ci dice tutto. A queste parole la Alexander non è riuscita a trattenersi e ha perso le staffe. La prevenzione è fondamentale, sostiene la concorrente del Gf Vip, non ci ...

GfVip : nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere... L'articolo GFVIP: nella notte Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Eleonora Giorgi in lacrime durante la notte al GfVip : «Non posso andare a letto così» : GFVip , notte difficile per Eleonora Giorgi : l'attrice è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e ...

Ivan Cattaneo censurato al GfVip? «Storie di sesso troppo bollenti in piena notte» : la decisione della regia : Nottata infuocata al GF VIP : i concorrenti hanno affrontato discorsi da bollino rosso ed è scattata la censura , in particolare per Ivan Cattaneo . Proteste da parte degli spettatori che in tarda ...

Ivan Cattaneo - malore al GfVip nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...

Notte hot al GfVip3 - Giulia Salemi ci prova con Monte. Cattaneo fa strane domande alla marchesa D'Aragona : Prima Notte nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la lucina rossa si trasforma subito in luce rossa hard. Giulia Salemi ubriaca batte i pezzi a Francesco Monte girando il coltello nella piaga, mentre ...