GF Vip lite tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi per Fabrizio Corona

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi in lacrime dopo la lite con Cecchi Paone. Guarda il VIDEO : La tensione si taglia con il coltello nella Casa del Grande Fratello Vip. dopo la lite tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone, che ha criticato duramente la cantante delle Donatella per la...

Gf Vip - lite nella notte tra Cecchi Paone e Giulia Provvedi : Poveraccio - ha rotto i cog*ioni (Video) : lite nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Giulia Provvedi, poche ore dopo la fine della puntata di giovedì del Grande Fratello Vip. A causare lo scontro è stato indirettamente Fabio Basile, ultimo eliminato dal reality e molto legato alle Donatella.Cecchi Paone, supportato da Ela Weber, ha ipotizzato i motivi dell’esclusione, facendo riferimento alla carica di Commendatore rivestita dal campione olimpionico che, a suo dire, ...

Fabrizio Corona e Ilary Blasi - la lite al Gf Vip senza censura : «Quando avevi 16 anni...» : di Domenico Zurlo Della lite di qualche settimana fa al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi , abbiamo visto le immagini dal punto di vista della diretta televisiva, fino al momento ...

GfVip - Jane Alexander si sente male durante la notte dopo una violenta lite : Jane Alexander si è sentita male durante la notte dopo una violenta lite. Brutta notte quella passata da Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che dovremmo ascoltare il nostro corpo perché ci parla e ci dice tutto. A queste parole la Alexander non è riuscita a trattenersi e ha perso le staffe. La prevenzione è fondamentale, sostiene la concorrente del Gf Vip, non ci ...

GF Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi ennesima lite : GF VIP, altra lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte Lunedì scorso, infatti, Giulia, vincendo la prova contro Giulia Provvedi, si era aggiudicata l’ambito premio. Ma le cose non sono andate come sperava. Durante la cena Francesco non ha nascosto di non sopportare alcuni suoi atteggiamenti. Quest’ultima vorrebbe più attenzioni da parte di Monte: “In tre minuti mi hai spento – ha detto il gieffino vip alla coinquilina ...

Grande Fratello Vip news - lite tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè : “Tua figlia è una nana” | Video : Il buongiorno si vede dal mattino. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e l’aria pesante si avverte dalle prime ore della giornata. I due nominati, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè, sono stati protagonisti di una lite al sorgere del sole. La donna accusa il suo coinquilino di aver espresso una frase sgradevole nei confronti della figlia Perla. Cecchi Paone, però, si è difeso, dicendo che stava scherzando ...

GF Vip 3 - lite di Halloween tra Fabio Basile - Silvia Provvedi e Maria Monsè (video) : Una notte di Halloween all'insegna del divertimento nella casa del Grande Fratello Vip 3: fra scherzi spaventosi, costumi bizzarri e morti ambulanti, i coinquilini hanno trascorso la vigilia di Ognissanti raccontandosi storie dell'orrore nella Caverna e bevendo esorcizzando l'atmosfera dagli spiriti maligni. Il clima festoso è stato tuttavia compromesso da una discussione che ha visto protagonisti Maria Monsè, Fabio Basile e Silvia ...

Grande Fratello Vip news - lite nella notte tra Fabio Basile e Silvia Provvedi | Video : Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato Halloween nella casa. Maschere, travestimenti, freeze a tema, musica e tanto cibo. I concorrenti hanno trascorso la festa sia nella casa agiata che in caverna, allestita a tema Halloween. È stata una serata diversa, giusto per mandare via la tensione ed essere spensierati, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Durante la notte, Fabio Basile e Silvia Provvedi hanno litigato ...

La lite in diretta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi avvenuta nel corso della puntata speciale del Grande Fratello Vip resterà tra gli episodi più eclatanti di questa terza edizione del reality di Canale...

Gf Vip, scontro tra Elia, Francesco Monte e Cecchi Paone lite al Gf Vip tra Elia Fongaro, Francesco Monte e Cecchi Paone. Tutto è accaduto nella diretta di oggi 29 ottobre e siamo sicuri che le news su tutti e tre continueranno a uscire nei prossimi giorni: se ne son dette di ogni sia […]

Cecchi Paone lite in diretta al GF Vip con Elia : “Razzista e scemo” : Cecchi Paone torna sull’argomento “Elia”, questa volta si accendono gli animi in diretta, volano insulti Nella Casa, l’avvicinamento tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è l’argomento principale ma, in diretta, si mostra anche la lite che il ragazzo ha avuto con Alessandro Cecchi Paone. In onda viene mostrato il filmato che riassume lo scontro che hanno avuto in settimana, poi Elia prende parola: “Io credo che l’rwm parli già da ...

Fabrizio Corona/ Video - dopo la lite con Ilary Blasi si parlerà ancora di lui al Grande Fratello Vip? : Fabrizio Corona ha litigato con Ilary Blasi nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, si parlerà ancora di lui durante la puntata di stasera dopo le tante polemiche della settimana?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:02:00 GMT)