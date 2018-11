GF Vip | il siparietto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo finisce nell’imbarazzo

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 novembre 2018) E finalmente al Grande Fratello Vip 2018ha potuto incontrare, il concorrente per cui, dice, ha preso una bella cotta. Da tempo, infatti, la ex Pupa parla del suo interesse nei confronti del ‘guru’ della Casa e, dopo vari slittamenti, nella nona puntata del reality è potuta entrare e svelarsi. Iltra laè andato in onda sul finire della diretta, quindi magari ve lo siete perso. Era tutto architettato a dovere: con lo sfondo di Parigi ‘by night’,ha esordito così: “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”. E poi: “Anche io sono una persona genuina, vera, ho un cuore grande. Mi piacciono l’aglio e la cipolla come te. Mi rivedo ...