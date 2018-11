Genoa-Napoli diretta live | probabili formazioni | tabellino e streaming

Genoa-Napoli - i convocati di Juric : fuori Sandro e Favilli : Gli avversari di domani Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Napoli. Calcio d’inizio allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20.30. L’elenco completo: Portieri: Radu, Russo, Vodisek; Difensori: Gunter, Criscito, LiSandro Lopez, Biraschi, Romero, Lakicevic, Pereira, Zukanovic; Centrocampisti: Romulo, Lazovic, Bessa, Mazzitelli, Rolon, Omeonga, Veloso, Hiljemark; Attaccanti: ...

Genoa verso la sfida col Napoli - Juric : 'Sono tranquillo e penso alla squadra' : Genova - 'Sono tranquillo'. Ivan Juric alla vigilia della sfida contro il Napoli è pronto, nonostante l'annunciata contestazione dei tifosi e una panchina a rischio dopo la pesante sconfitta contro l'...

Genoa-Napoli - i convocati di Ancelotti : Verdi out - Mertens c’è : Gli uomini per la trasferta a Marassi Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Genoa. Calcio d’inizio allo stadio di Marassi, “Giovanni Ferraris”, alle ore 20.30. Ghoulam ancora in lista, Meret fuori. Mertens ha recuperato, Verdi non partirà con i compagni per la Liguria. Sotto, la lista completa: Portieri: Ospina, Karnezis, D’Andrea; Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, ...

Archiviato il pareggio contro il Paris Saint Germain che consente di sperare nel passaggio agli ottavi di Champions League, il Napoli si rituffa sul campionato dove è atteso da un impegno che non dovrà essere sottovalutato. Gli uomini di Ancelotti saranno infatti chiamati ad affrontare in trasferta il Genoa, reduce dalle sconfitte contro Milan

Genoa-Napoli - Ancelotti : la conferenza stampa in diretta LIVE : LIVE 12:21 9 nov Si tratta del primo confronto tra Ancelotti e Juric in Serie A. L'attuale allenatore del Napoli ha affrontato per 4 volte in Genoa, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un ...

Genoa-Napoli - pareggi e favori degli anni Ottanta : Una domenica di emozioni (e polemiche) Quando l’amicizia si vede anche nella sofferenza e nell’angoscia, questo fu Genoa-Napoli del dopo 1982 fino a quando i rossoblù rimasero in A ancora per due anni prima di una lunga militanza nella cadetteria. Tutti sanno di quel 16 maggio, di quella data che, col senno di poi, diventò storica anche per un altro episodio, quello dello scudetto “scippato” alla Fiorentina da una Juventus che aveva ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Napoli - l'entusiasmo di Verdi : "Che carica il San Paolo!". Con il Genoa fuori Allan? : La presentazione di un nuovo sponsor, My Taxi, è stata l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo Simone Verdi, che da quando è a Napoli non aveva ancora avuto incontri ufficiali con la ...

Genoa-Napoli streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Genoa-Napoli streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Genoa-Napoli le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Genoa-Napoli in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su ...

Serie A Genoa - Criscito : «Che emozione affrontare il Napoli» : GENOVA - "Il Napoli è una grande squadra, negli ultimi anni sta facendo partite straordinarie, con un gioco bellissimo - esordisce a Sky Sport Domenico Criscito - Speriamo di fermarlo, ci proviamo, vogliamo fare punti davanti al nostro pubblico" . Contro gli azzurri per il capitano del Genoa è sempre un appuntamento speciale: "Per me ...

Genoa - Perinetti "blinda" Piatek : "No all'offerta del Napoli" : I tifosi del Genoa, per ora, possono restare tranquilli: Krystofz Piatek resterà in rossoblù almeno fino alla fine della prossima stagione. La conferma arriva dal direttore generale del club Giorgio ...

Genoa - Perinetti rivela : 'Il Napoli ci ha fatto un'offerta per Piatek' : ROMA - ' Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente per Piatek, anche quella del Napoli, non era il momento. Il discorso si riaprirà a giugno? Ci penseremo più avanti '. Così il direttore generale ...

L’Inter dilaga : 5 gol al Genoa Napoli agganciato|Classifica Alle 20-30 in campo la Juve Fiorentina-Roma pari : 1-1 : La prima doppietta del centrocampista bergamasco vale il consolidamento della posizione accanto al Napoli. Prova di forza della banda Spalletti, liguri inesistenti

