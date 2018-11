ilnapolista

: Tensione in casa Genoa, gli ultras annunciano un contestazione per domani: il comunicato - ForzAzzurri1926 : Tensione in casa Genoa, gli ultras annunciano un contestazione per domani: il comunicato - SSCNapoliNews : Genoa, comunicato degli ultras contro Preziosi - napolista : Genoa, comunicato degli ultras contro Preziosi . In occasione di #GenoaNapoli sarà contestazione… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Alla vigilia di-Napoli-Napoli sarà partita di contestazioni, il pubblico di casa è sul piede di guerrail presidente Enrico. La tifoseria organizzata rossoblù ha pubblicato uncon cui invita tutti coloro che andranno a Marassi a presentarsi alle ore 20 allo stadio. L’obiettivo, appunto, è contestare l’operato del presidente. Questo è il testo completo dell’appello: In queste settimane tante sono state le voci di forte dissenso nei confronti della presidenza, dopo le sconcertanti ultime vicende che purtroppo hanno ancora una volta visto il nostrovittima di dissennati capricci dell’azionista di maggioranza. Sabato prossimo, in occasione dell’in-Napoli invitiamo tutti i tifosini a riempire lo stadio fin dalle ore 20. Sarà l’occasione, tutti assieme e tutti uniti, di far sentire e far capire al sig....