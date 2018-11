ilfoglio

(Di venerdì 9 novembre 2018) Quando venerdì mattina ho letto che nella notte Didier Drogba aveva giocato la sua ultima partita, perdendola, confesso di avere pensato ma perché, giocava ancora? Per me, e per molti, l’attaccante ivoriano aveva smesso la notte del 19 maggio 2012, subito dopo avere segnato il rigore decisivo che pe