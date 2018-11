Gemelline unite dal petto all’addome | intervento di circa 6 ore per separarle

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018) Si è concluso con successo l’chirurgico per separare duedi 14 mesi, Nima e Dawa Pelden, al Royal Childern’s Hospital di Melbourne. Iniziato alle 8:30 locali, l’è stato condotto da un team di18 persone. Le bambine, del Bhutan, eranodalfino a poco sopra il bacino e condividevano il fegato. La complessa operazione ha richiesto6 ore. Il chirurgo Joe Crameri ha dichiarato che l’operazione è stata più breve del previsto e che le gemelle si stanno comportando molto bene. Il dottore ha riferito che non c’erano collegamenti significativi a livello intestinale e che la sfida principale è stata quella di ricostruire gli addomi delle sorelline. Il fegato è stato diviso con successo, senza nessuna importante emorragia. Le bambine ora respirano indipendentemente dopo una giornata pesantissima per tutte le persone coinvolte, dalle piccole ...