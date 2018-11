Gela | acqua inquinata Giudice | ' Non paghiamo le bollette Siamo delle vittime e le

Maltempo - bomba d'acqua a Catania - interrotta la Statale per Gela : Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Statale Catania - Gela , tra Palagonia e Scordia. Sono caduti oltre 50 cm di pioggia. I detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla ...

