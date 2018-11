Gb | si dimette dal governo Jo Johnson | fratello di Boris

Musk si dimette dalla presidenza di Tesla. Al suo posto va una donna : Elon Musk non è più presidente della società tecnologica Tesla . L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha infatti rassegnato le dimissioni da tale carica all'indomani del verdetto ...

Matteo Salvini - il ministro si dimette da consigliere a Milano : era in carica dal 1993. Dal 2016 presente 29 volte su 160 : Matteo Salvini si è dimesso da consigliere comunale di Milano, dove era stato eletto per la prima volta nel 1993. Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le sue dimissioni dalla carica e queste sono state protocollate. Proprio nell’aula di Palazzo Marino era iniziata la sua carriera politica e lì è rimasto in carica per oltre due decenni. All’epoca, quando sindaco era Marco Formentini, aveva ...

Facebook - “Zuckerberg deve dimettersi”. Investitori e fondi pensione premono dopo gli scandali : Se Mark Zuckerberg venisse “buttato fuori” da Facebook avreste più fiducia nel suo social network? È la domanda che ci stiamo ponendo tutti all’indomani della decisione di alcuni importanti Investitori di Facebook di chiedere alla prossima riunione annuale degli azionisti di togliere a Zuckerberg il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Stando al Wall Street Journal che ha battuto per primo la notizia, il motivo ...

Lega Pro - Gravina si dimette dall’incarico di presidente : Gabriele Gravina - candidato unico alla presidenza della Figc - si è dimesso dall'incarico di presidente della Lega Pro. Tra 20 giorni il nuovo nome. L'articolo Lega Pro, Gravina si dimette dall’incarico di presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pedofilia - Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale. E con Echenique parla degli abusi del clero : Hanno parlato della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Papa Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique, che ha poi incontrato il segretario di stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la ...

Abusi - Papa dimette dallo stato clericale due vescovi cileni : Città del Vaticano, 13 ott., askanews, - Abusi sessuali, il Papa ha dimesso dallo stato clericale l'arcivescovo emerito cileno Francisco José Cox Huneeus e il vescovo emerito cileno Marco Antonio

Franco Baldini si dimette dalla Roma per colpa del libro di Totti? : Franco Baldini lascia la Roma. Poche ore prima della gara fra i giallorossi e il Frosinone e alla vigilia dell'uscita in libreria dell'autobiografia di Francesco Totti. Secondo quanto riporta "Il ...

Danske Bank nella bufera - si dimette il Ceo dopo lo scandalo-riciclaggio da 200 miliardi di euro : La più grande banca danese coinvolta in un gigantesco caso di riciclaggio attraverso la sua filiale in Estonia attraverso la quale dal 2007 al 2015 sarebbero transitate 9,5 milioni di operazioni sospette da parte di 15mila clienti, di cui 10mila residenti all’estero (soprattutto da Russia e altri Paesi dell’ex Urss)...

Nava si dimette dalla Consob e accusa la politica : Dopo due mesi di bombardamento continuo da parte dei due partiti di maggioranza, il presidente della Consob Mario Nava getta la spugna, si dimette dall'incarico e torna a Bruxelles. La decisione è ...

Consob - Mario Nava si dimette dalla presidenza : «Una questione solo politica» : Dopo le pressioni del governo Nava ha rassegnato le dimissioni a soli 5 mesi dal suo insediamento. «questione solo politica, non c’era nessun motivo legale». La Conob ha preso atto della decisione «con rammarico»...

