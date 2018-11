Frosinone-Fiorentina | Longo | “Punto contro una squadra superiore”

Frosinone-Fiorentina - Pinamonti : “Molto importante fare un punto” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone, ha parlato del pareggio ottenuto contro la Fiorentina grazie al suo splendido gol nei minuti finali del match: “fare un punto era molto importante. Venivamo da tre risultati utili con squadre della nostra parte di classifica, ci serviva farlo anche contro squadre più forti”. […] L'articolo Frosinone-Fiorentina, Pinamonti: ...

Il Frosinone beffa la Fiorentina all'89' : finisce 1-1 al Benito Stirpe : Il Frosinone di Moreno Longo dimostra ancora una volta di avere intrapreso la strada giusta e ottiene un altro risultato utile e contro una squadra forte come la Fiorentina di Stefano Pioli. I ciociari soffrono molto nel primo tempo la pressione viola che a inizio ripresa passa in vantaggio con Benassi. I padroni di casa, però, restano in partita, vengono spesso salvati da Sportiello e nel finale piazzano il colpo del pareggio con Pinamonti, al ...

Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo tempo non esaltante, ma ricco di occasioni per Frosinone e Fiorentina. In sostanza sono stati meglio i viola che sono andati vicino al gol con Simeone, Biraghi e Benassi, i quali però hanno trovato davanti a loro uno Sportiello decisamente pronto. I ciociari hanno avuto anche loro alcune occasioni soprattutto sfruttando i calci di […] L'articolo Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Frosinone-Fiorentina 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Frosinone-Fiorentina – Termina in pareggio l’anticipo del dodicesimo turno di Serie A. Allo Stirpe, Pinamonti – super gol allo scadere – risponde a Benassi, sempre più bomber dei viola con 5 centri. Tra i più positivi, da segnalare il solito Chiesa e Sportiello; ancora negativo invece Pjaca, sostituito nella ripresa da Pioli. Insufficiente anche la prestazione di Joel Campbell, l’uomo di maggior ...

Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte

Frosinone-Fiorentina diretta live : comincia il secondo tempo : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : finisce il primo tempo allo Stirpe : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...