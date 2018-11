Formula 1 | GP Brasile 2018 | Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene | non lavoriamo per il

Formula 1 - clamoroso team radio di Vettel in Brasile : 'Qualcosa balla tra le mie gambe...'. VIDEO : La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un ...

Formula 1 - GP Brasile : prime libere a Verstappen - seconde a Bottas. Vettel 3° nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 17:46 9 nov FP2, CLASSIFICA LIVE : BOT, HAM, VET, RIC, VER 19:30 9 nov DRIVER TEAM 1 Bottas Mercedes 1:08.846 2 Hamilton Mercedes +0.003 3 Vettel Ferrari +0.073 4 ...

Formula 1 GP Brasile. Cerchi forati Mercedes - ultimo atto? : In tal caso, parrebbe corretto affermare che i problemi di gestione delle gomme posteriori, costituiscano la prova provata dell'importanza dell'adozione dei distanziali forati, nell'economia ...

DIRETTA Formula 1 GP BRASILE/ F1 streaming video SKY - prove libere live : via alla FP2! - IlSussidiario.net : DIRETTA FORMULA 1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp BRASILE 2018 Interlagos: tempi e classifica delle sessioni , oggi 9 novembre, .

Formula 1 - orari e diretta tv GP del Brasile. Qualifiche e gara in Live streaming su Skysport.it : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all' App di Sky Sport , ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Formula 1 - GP Brasile : Hamilton - post su Instagram sotto il murales di Senna : Ayron Senna , un mito intramontabile per molti e anche per Lewis Hamilton . Il campione del mondo della Mercedes, in occasione del weekend di gara in Brasile, ha postato su Instagram una foto che lo ritrare appoggiato ad un noto murales del pilota brasiliano. "Thinking of you Ayrton! #Senna ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel - ossessione e missione : tornare a vincere e puntare Mondiale Costruttori : Il fresco campione del mondo fa spallucce alle domande sui tanto discussi cerchi con i fori, riconducendo tutto a una gestione gomme che nelle ultime due gare con la sua monoposto non è stata ...

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton : 'Interlagos circuito difficile. Red Bull e Ferrari ora più vicine a noi' : Con la tranquillità di chi sa di aver fatto il suo dovere con successo, il campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato nel giovedì che ha aperto il lungo weekend del GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale 2018. Con tanto di occhialino da prof, il britannico ha parlato ...

Formula 1 - Raikkonen : 'Titolo 2007 arrivò in Brasile - ma non cambia nulla' : E' la settimana del GP del Brasile: per il titolo piloti i giochi si sono chiusi in Messico, dove Hamilton si è laureato campione del mondo, per il titolo costruttori invece la battaglia è ancora ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel : 'Non è il momento di trarre conclusioni - voglio tornare a vincere' : Due gare per rendere meno amara una stagione che sembrava poter andare diversamente. Sebastian Vettel , nel giovedì d'Interlagos, racconta così il suo momento e le prospettive della Ferrari per le ...