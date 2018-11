For Honor | Marching Fire - recensione

BlizzCon 2018 : World of Warcraft : Battle For Azeroth mostra il suo cinematic trailer "Lost Honor" : World of Warcraft: Battle for Azeroth in occasione del BlizzCon non ha perso tempo per lanciare il suo nuovo cinematic trailer, intitolato "Lost Honor", riporta Dualshockers.Se vi siete chiesti cosa sia successo a Saurfang, ora avete una risposta. Nel cinematic possiamo vedere come Re Anduin Wrynn lo libera per fermare Sylvanus.Nel filmato mostrato si pala anche del futuro di Orda e Alleanza, potete vederlo riportato qui di seguito:Read ...

Andamento Honor 10 con la beta Android Pie : tra batteria e perFormance il 31 ottobre : Da alcuni giorni a questa parte gli utenti in possesso di un Honor 10 possono testare la beta ufficiale ottimizzata su Android Pie. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla data di uscita dell'aggiornamento nella sua versione ufficiale e definitiva, ma arrivati a fine ottobre possiamo quantomeno analizzare come stia andando lo smartphone in alcuni ambiti specifici. Oggi 31 ottobre, ad esempio, è possibile concentrarsi maggiormente sulla ...

For Honor : nel cielo splende una luna rossa : Il cielo di For Honor si tinge di una gigantesca luna rossa, e questo può significare solo una cosa.Ubisoft è lieta di annunciare l'evento "Il Ritorno dell'Altromondo", uno speciale evento per Halloween dedicato al suo titolo action. Scopriamo insieme tutti i dettagli del comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Grande aggiornamento For Honor disponibile : dettagli per Marching Fire : Ubisoft ha annunciato il rilascio di For Honor Marching Fire per PlayStation 4, Xbox One e PC. A distanza di un anno e mezzo dal lancio del gioco Ubisoft ha lavorato su una serie di miglioramenti e adesso rilancia il titolo. L’obiettivo è quello di conquistare sia i giocatori attuali che nuovi utenti grazie ad un nuovo ed enorme aggiornamento, il più Grande mai rilasciato prima. Con Marching Fire arrivano nuove modalità PvP e PvE, nuove ...

SconFortante confronto per Honor 10 e Huawei P20 Pro tra benchmark truccati e reali : Si parla da settimane di un brutto episodio che ha investito Huawei ed Honor e che certo non farà bene all'immagine del doppio brand asiatico, soprattutto in riferimento a coloro che stanno valutando la possibilità di acquistare un Honor 10 o un Huawei P20 Pro. Due tra i top di gamma in senso assoluto per queste realtà. Come stanno effettivamente le cose oggi 1 ottobre a proposito dei benchmark truccati? Dopo le notizie preliminari emerse ...